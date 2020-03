Bart De Wever scherp voor “jippiejee-sfeer” bij partijvoorzitters na akkoord

Bart De Wever is kritisch over het plan om de regering volmachten te verlenen. “Ik vind het bijzonder jammer. We zitten in een enorme crisis, de ergste van de eeuw, wellicht gevolgd door een recessie”, zei hij in De Ochtend op Radio1.

“In elk normaal land stappen de twee grootste partijen dan in een regering, met twee keer vijf ministers, maar de PS heeft het niet aangedurfd en Ecolo en CDH zijn daarin gevolgd”, zei hij. De “jippiejee-sfeer die men heeft tot en met juichende partijvoorzitters op de foto, dat is een beetje misplaatst. De restregering blijft gewoon zitten, dus er is much ado about very little.”

Ook over het principe om de regering-Wilmès bijzondere machten te geven is De Wever kritisch. “Waarom je bijzondere machten nodig hebt weet ik niet, behalve als het parlement op een gegeven moment niet meer zou kunnen samenkomen. Maar welke levende ziel in het parlement zou nu tegen minister De Block zeggen: u mag geen mondmaskers kopen, of extra geld voorzien voor artsen?”

Bovendien zijn de volmachten nog niet duidelijk afgelijnd. Premier Wilmès roept later op de dag de tien partijvoorzitters samen om de concrete uitwerking verder te bespreken. “Ik heb nog altijd niets gezien”, aldus De Wever. “We zullen iemand sturen om te kijken naar de tekst en het voorstel, en of dat iets toevoegt aan de macht die de regering nu al heeft.” De N-VA-voorzitter zelf komt niet naar het overleg. “Ik heb de hele dag corona-noodoverleg in eigen stad. Ik heb hier nog andere dingen te regelen.”