Er bestaat geen twijfel meer over de enorme impact van het nieuwe coronavirus op de Chinese economie. Voor het eerst in dertig jaar krimpt de productie van de Chinese economie. De overheid verwacht echter dat de gevolgen “beheersbaar zijn”.

Meerdere cijfers van de Chinese statistiekdienst bewijzen de terugval. Meest treffend: de industriële productie in januari en februari lag 13,5 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In ...