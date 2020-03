Mathias Vergels en zijn vrouw Julie uit elkaar

Acteur Mathias Vergels en zijn vrouw Julie Houtman zijn niet langer samen. Dat meldt Julie in een boodschap op Instagram. Ze hebben samen een zoontje van bijna twee jaar.

”Met pijn in het hart en een baksteen in de maag schrijf ik deze woorden”, schrijft Julie. “Mathias en ik hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We zullen voor altijd met elkaar verbonden zijn door Emile waardoor een goede verstandhouding op dit moment primeert”.

Mathias en Julie werden vijf jaar geleden een koppel en trouwden in juli 2017. De acteur prees Julie toen omdat zij hem na een moeilijke periode weer op het rechte pad had gebracht. Een jaar later werd hun zoontje Emile geboren.

Allebei willen ze liever nog geen commentaar geven over de breuk. “Het is allemaal nog heel pril waardoor we niet bereikbaar zijn voor commentaar. We hebben beiden even tijd nodig om dit te verwerken”, meldt Julie nog.