Lanaken -

De brandweer moest zondagochtend even uitrukken voor een brand in de Hugo Verrierstraat in Lanaken. Daar had een pelletkachel voor rookvorming gezorgd nadat deze langs de achterzijde vuur had gevat. De brandweer verwijderde de kachel uit het huis en voerde een controle uit. De schade bleef beperkt.