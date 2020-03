Pierre mag geen bezoek meer ontvangen in het ziekenhuis: “Dit hou ik niet lang vol”

Genk -

Het aantal coronapatiënten in ons land blijft toenemen. Ook in de Limburgse ziekenhuizen worden er alsmaar meer coronapatiënten opgenomen. Het Ziekenhuis Oost-Limburg treft de nodige maatregelen om een toestroom aan coronapatiënten de komende weken op te vangen. Pierre, die in het ziekenhuis verblijft, moet zijn vrouw nu aan het raam ontmoeten. “Dit hou ik geen vijf weken vol”, zucht hij.