Pirelli moet 1 800 F1-banden vernietigen na annulatie GP van Australië

Bandenleverancier Pirelli moet na het afgelasten van de GP van Australië maar liefst 1 800 F1-banden vernietigen.

Naar ieder raceweekend brengt Pirelli zo'n 1 800 banden mee, waarvan een deel regenbanden. Door het afgelasten van de GP van Australië moeten al die banden nu vernietigd worden.

Dat F1-banden na een raceweekend vernietigd worden is niets nieuw. Meestal beperken de ongebruikte setjes banden zich tot een handvol alsook de regenbanden indien het tijdens het raceweekend niet geregend heeft. Opmerkelijk is nu dat alle F1-banden die Pirelli naar Australië verscheepte vernietigd moeten worden.

De F1-teams staan zelf in voor het verschepen van hun velgen naar de racelocaties. Pirelli plaatst vervolgens de banden op het circuit op de velgen, waarna de teams ermee rijden.

Op donderdag werden de laatste banden op de velg geplaatst, vlak voor de annulatie plaatsvond. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen de banden niet opnieuw van de velg gehaald worden om opnieuw te gebruiken. Bij het van de velg halen ontstaan er immers kleine beschadigingen, waardoor de veiligheid in het gedrang komt.

Maar wat gebeurt er vervolgens met de banden? Die worden nu allemaal verscheept naar Groot-Brittannië waar ze in de buurt van een cementfabriek vlakbij Didcot verbrand worden. De energie die daarbij vrij komt wordt gebruikt als energiebron voor de cementfabriek.

Goed voor het milieu is het uiteraard niet maar Pirelli probeert zo de impact wel enigszins te beperken. Daarnaast bekijkt Pirelli of er in de toekomst andere mogelijkheden zijn.

"Voor Europese races kunnen we ze gewoon op de vrachtwagens laden en op de velg naar een andere locatie brengen, iets dat nu niet gaat," aldus Mario Isola tegenover 'Motorsport.com'.

"In de toekomst, en gezien we de enige bandenleverancier dan zijn met een standaard ontwerp van de velgen, willen we samenwerken en bekijken hoe we de velgen op en van de velg kunnen halen om ze te hergebruiken. We moeten echter zeker zijn dat we geen risico's nemen."

Ook de overzeese races in Bahrein en Vietnam werden geannuleerd. De banden daarvan waren ook onderweg maar volgens Mario Isola stelt zich niet hetzelfde probleem als in Australië omdat de banden nog niet op de velg gemonteerd werden en dus alsnog op een ander moment gebruikt kunnen worden.

