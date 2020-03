Zo gaat het natuurlijk snel: hoe menselijke blunders corona een handje hielpen

Menselijke fouten, verkeerde inschattingen, domme beslissingen, onwetendheid en soms gewoon pech hebben de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 flink geholpen. Mensen maken fouten bij elke crisis, maar bij een virus heeft zo’n misstap zware gevolgen, zeker als veel tijd wordt verloren. Alsof een dominosteen wordt omgeduwd die een kettingreactie in gang zet. Druppels­gewijs komen hallucinante verhalen aan het licht van hoe de mens het virus meer dan een (ongewassen) handje hielp.

Feestje voor 40.000 families? Doe maar!

19 januari, Wuhan, China

Al twintig jaar wordt in Baibuting, een buurt in een van de districten van Wuhan, een volksfeest georganiseerd: het Wanjia-banket. Het is ...