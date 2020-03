Professor trekt aan alarmbel: “Er komt een drama op ons af”

De open brieven van wetenschappers volgen elkaar dezer dagen snel op. Allemaal zijn ze het over hetzelfde eens: het is onbegrijpelijk en zelfs ronduit schandalig dat mensen de maatregelen van de overheid niet opvolgen door illegale feestjes te houden en over de grens op café en restaurant te gaan. Ook Wim Derave, professor Sportwetenschappen aan de UGent, trekt nu aan de alarmbel. “Er komt een drama op ons af.”

Hij vindt dat hij moet reageren, schrijft Wim Derave in zijn open brief, omdat hij het als wetenschapper aan zichzelf verplicht is. “Ik begrijp dat veel mensen verward zijn door de Corona-crisis. Toegegeven, het is niet makkelijk te begrijpen: een onzichtbaar virus dat enkel kan bestreden worden op het moment dat het nog niet echt is toegeslagen. Laat me die verwarring wegnemen: er komt een drama op ons af. Indien we de huidige maatregelen strikt opvolgen, dan zal het hels zijn, maar misschien nog niet catastrofaal. Maar gisterenavond ging het al mis. Dus het zal wel catastrofaal worden. We lopen met open ogen in de afgrond, uit eigenbelang.”

Derave roept de Belgen op om niet tegendraads te doen en de adviezen niet lacherig op te vatten. “De maatregelen die donderdag aangekondigd waren, moesten eigenlijk woensdag al ingegaan zijn (maar de maatregelen van dinsdag waren nog te voorzichtig geformuleerd; men wilde niet bruskeren). Om het organisatorisch haalbaar te maken, liet de regering ze pas ingaan in de nacht van vrijdag op zaterdag, en niet om de mensen nog één avond te kunnen laten genieten van gezelligheid met vrienden op café of restaurant.”

1,5 miljoen mensen besmet

Het maakt hem verdrietig, zegt Derave. “We zijn een eigenwijs en tegendraads volk. Je m’en fou, zeggen we. Veel te veel gesteld op onze individuele verlangens om deze epidemie de baas te kunnen. Ons individualisme gaat ons de das om doen. De enige landen (zoals Japan, Hongkong en Singapore) die er tot nu toe in geslaagd zijn om de epidemie in bedwang te houden, die ‘#FlattenTheCurve’ echt hebben gerealiseerd, zijn landen 1) die getraind zijn in epidemieën (SARS, vogelgriep, etc), 2) die snel reagerende overheden hebben die drastisch kunnen en durven ingrijpen, en 3) wiens bevolking zeer veel burgerzin en discipline heeft, en die het collectief boven het individu plaatsen. Wij in België hebben geen enkele van die drie. Aan de eerste twee kunnen we zelf weinig doen, maar dat derde, dat hebben we aan onszelf te danken.”

“Onze taak is duidelijk”, vervolgt Derave. “De besmettingsgraad voor dit fel onderschatte virus is 2 à 3. Dit betekent dat elke besmette persoon gemiddeld 2 à 3 andere mensen besmet. Dit lijkt mee te vallen, denk je, maar dat is niet zo. Want als je twee andere mensen besmet, dan besmetten zij elk ook twee andere mensen (dus 4 in totaal), en zij op hun beurt (8) en hun beurt (16), en als je dit 10 keer herhaalt, heb je meer dan 16.000 mensen besmet... op je eentje (ook al dacht je dat het er maar 2 waren). Dat was het optimistische scenario. Als je elk 3 mensen besmet (en zij doen dat op hun beurt ook), dan heb je na even veel dagen 1,5 miljoen mensen besmet. Aangezien je niet de enige bent die besmettingen doorgeeft, zitten we binnen enkele weken in een situatie waar alle haarden met elkaar versmolten zijn en dat 60 tot 70% van alle mensen in Europa besmet is.”