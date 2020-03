Tienduizenden reizigers opeengepakt door chaos op luchthavens

De maatregelen voor reizigers naar de Verenigde Staten om het coronavirus in te dijken, veroorzaken overal te wereld chaos op vliegvelden.

Tienduizenden reizigers uit Europa zitten urenlang opeengepakt in Amerikaanse luchthavens omdat ze door een trechter moeten passeren. “Is dit gezond?”, vragen mensen zich af op sociale media waar beelden van de chaos worden gedeeld. Bovendien zijn de wachtrijen ook veel langer omdat de passagiers ondervraagd worden voor ze in veel gevallen te horen krijgen dat ze zichzelf in quarantaine moeten isoleren.

