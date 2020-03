Kaart toont verspreiding virus in België, één Limburger kritiek

Hasselt / Genk - Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen neemt toe. Ook in de Limburgse ziekenhuizen worden meer patiënten opgenomen. Zeker vier patiënten liggen op de afdeling intensieve zorgen. Eén patiënt in het Jessa Ziekenhuis is kritiek.

In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis zijn momenteel tien patiënten opgenomen die besmet zijn met het coronavirus. “Twee van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen”, zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers. “Eén patiënt is kritiek.”

In het ZOL in Genk zijn er op dit moment vier coronapatiënten gehospitaliseerd. “Eén van hen ligt op de afdeling intensieve zorgen, drie op de gewone afdeling”, zegt woordvoerder Jurgen Ritzen. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden ligt één patiënt op intensieve zorgen na een besmetting met het coronavirus. “Daarnaast hebben we ook nog twee patiënten in quarantaine vanwege een sterk vermoeden van besmetting, maar daarvan wachten we nog op de testresultaten”, zegt Miet Driesen van Sint-Trudo.

Geen capaciteitsprobleem

Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik verzorgt op dit moment drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus, maar geen van hen ligt op de afdeling intensieve zorgen. “Daarnaast zijn er ook nog enkelen waarbij er een vermoeden van besmetting is”, zegt directeur Hans Ramaekers. “Momenteel is er nog geen probleem wat de capaciteit of de hoeveelheid personeel in het ziekenhuis betreft. Maar wat de komende dagen zullen brengen, is koffiedik kijken.”

In het Sint-Franciscus Ziekenhuis van Heusden-Zolder zijn momenteel nog geen coronapatiënten opgenomen. “We hebben intussen 59 testen uitgevoerd waarvan er drie positief waren”, zegt woordvoerster Diane Mombers. “Maar die personen moesten niet opgenomen worden in het ziekenhuis.”

In het AZ Vesalius in Tongeren zijn momenteel drie patiënten met een coronabesmetting opgenomen. Ook daar moest er nog geen coronapatiënt opgenomen worden op de afdeling intensieve zorgen. Het Mariaziekenhuis in Pelt wil niet communiceren over het aantal besmette patiënten.

Zaterdag om 17 uur waren er in ons land 163 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, 33 van hen liggen op intensieve zorgen. Het aantal sterfgevallen blijft op vier.

