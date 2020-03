Vlaamse regering lanceert #VlaanderenHelpt: “Hartverwarmend hoe mensen elkaar helpen, maar dit moet wel veilig gebeuren”

De Vlaamse regering neemt extra veiligheidsmaatregelen voor Vlamingen die zich vrijwillig inzetten tijdens de coronacrisis. Minister-president Jan Jambon (N-VA) en de minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) en minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) gaven daarover zondagochtend toelichting op de Grote Markt in Mechelen.

De Vlaamse regering juicht de “warme en hartverwarmende initiatieven om buren, ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen” toe, maar “dit moet wel veilig gebeuren”, klink het. Daarom breidt de Vlaamse regering de gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen uit naar alle individuele burgers, onder de noemer #VlaanderenHelpt. Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk, maar nu zullen ook gewone burgers dat kunnen. Ze zijn dan verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Mensen moeten zich daarvoor online registreren: de Vlaamse regering maakt een budget van 75.000 euro vrij om 10.000 mensen te verzekeren tegen die risico’s.

Beke: “Echte stresstest voor zorgsector moet nog komen”

Minister Beke toonde zijn dankbaarheid voor die vele “warme Vlamingen”, omdat hij naar eigen zeggen “beseft dat we heel moeilijke beslissingen hebben genomen, die ook hard zijn voor de meest kwetsbaren.” Tegelijk wijst Beke erop dat de echte stresstest voor de welzijnssector nog moet komen. “We moeten daar voldoende mensen hebben”, klinkt het. Beke bedankte dan ook de 135 mensen die zich al al lieten registreren als medische reserve. “Dat moeten we ondersteunen. Ik roep iedereen die medische ervaring heeft en in aanmerking komt dan ook op om nog toe te treden.”

Jambon: “Asociale gedrag van klaplopers moet stoppen”

Minister-president Jambon maakte van de gelegenheid ook gebruik om nogmaals te benadrukken dat Vlamingen de lockdown niet “creatief” moeten proberen te vermijden. “Stop met dat haantjesgedrag, dat asociale gedrag van die klaplopers moet stoppen”, aldus de minister-president. “Hou u aan de maatregelen, en blijf weg uit plaatsen waar veel mensen op een beperkte oppervlakte bij elkaar zijn.”