135 vrijwilligers willen in medische reserve

Hasselt -

De oproep van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) om een reserve aan medisch personeel aan te leggen, is niet onbeantwoord gebleven. In totaal hebben 135 vrijwilligers zich gemeld om deel uit te maken van de reserve aan medisch personeel die in de strijd tegen het virus kan worden ingezet.