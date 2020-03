In Nederlands-Limburg zijn zaterdag 37 nieuwe besmettingen met corona gemeld. Het totaal aantal gevallen in de provincie komt daarmee op 104. Dat meldt de Nederlandse gezondheidsdienst. Nederland telt nu 959 besmettingen en 12 dodelijke slachtoffers.

De sterkste toenames werden genoteerd in de gemeenten Sittard-Geleen (van 23 naar 35) en Maastricht (van 10 naar 16). In de gemeenten Eijsden-Margraten, Kerkrade en Maasgouw is voor het eerst een besmetting ...