OPROEP. Spanje neemt draconische maatregelen na 1.500 nieuwe besmettingen

De Spaanse regering rolt een heleboel nieuwe maatregelen uit in de strijd tegen het coronavirus, vergelijkbaar met de regels in Italië. Het land telt 1.500 nieuwe besmettingen, 136 mensen bezweken al aan het virus.

OPROEP. Overwinter jij in Spanje of ken je zo iemand? Laat het ons hier weten.

In Spanje zijn er op donderdag 18.00 uur 1.522 nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, om op een totaal van 5.753 te komen, zo hebben de autoriteiten zaterdag meegedeeld. Nog eens vijftien mensen bezweken aan het virus, dat in Spanje reeds aan 136 mensen het leven heeft gekost.

Meer dan de helft van de besmettingen - 2.940 - deden zich in de regio Madrid voor, aldus de Britse openbare omroep BBC. De gezondheidsdiensten staan in contact met nog eens 3.618 mogelijke gevallen. Alle niet essentiële handelszaken moesten dicht.

Maatregelen

Om het virus in te dijken, neemt de regering nu draconische maatregelen. Spanjaarden mogen vanaf maandag hun huis niet meer verlaten, tenzij om te gaan werken of eten of medicijnen te kopen. Het leger wordt ingezet om samen met de politie te zorgen dat de maatregelen worden opgevolgd. Wie de regels overtreedt, riskeert een boete van 3.000 euro.

Vrijdag had de regering al beslist dat cafés, restaurant en winkels (behalve voor voeding en apotheken) de deuren moesten sluiten. Zaterdag zal in Madrid ook de noodtoestand worden uitgeroepen.

Rechtsomkeer

Vliegtuigen van de Britse lagekostenmaatschappij Jet2 op weg naar Spanje maakten na het bekendmaken van de nieuwe maatregelen meteen rechtsomkeer.