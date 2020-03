Passagiers op laatste vluchten naar Amerika: “We zijn bang dat we niet terug het land in mogen”

Donderdagochtend verkondigde de Amerikaanse president Donald Trump dat hij alle reizen vanuit Europa naar de VS voor 30 dagen opschort. De drastische maatregel zorgt ervoor dat het storm loopt voor de laatste vluchten naar Amerika. Verschillende Amerikanen willen zo snel mogelijk naar huis, voor ze het risico lopen een maand extra in Europa te moeten blijven. Ook op Brussels Airport in Zaventem staan er lange rijen bij United Airlines en Delta.