Europa League: Manchester United met meer dan anderhalf been in kwartfinale, ook Basel maakt indruk

Ondanks het coronavirus werden zonet toch drie heenwedstrijden gespeeld in het kader van de achtste finales van de Europa League. Manchester United nam een duidelijke optie op kwalificatie na een makkelijke zege op het veld van LASK Linz: 0-5

Het gaat de Mancunians duidelijk voor de wind de jongste weken. Het team dat in de vorige ronde Club Brugge uitschakelde, was in een leeg stadion ook duidelijk een maat te groot voor het Oostenrijkse LASK Linz. Doelpunten van nieuwkomer Ighalo, James en Mata zorgde voor het ruime verschil. Halve landgenoot Andreas Pereira mocht een kwartier voor tijd invallen. In blessuretijd maakte de Belgische Braziliaan en invaller Greenwood het feestje compleet: 0-5

Ook het Zwitserse Basel mag zich opmaken voor een plaats in de kwartfinale. De Zwitsers haalden zwaar uit op het veld van Eintracht Frankfurt, 0-3. De doelpunten kwamen van Campo, Bua en Frei. In de derde partij won het Turkse Basaksehir met het kleine verschil van het Deense Kopenhagen. Edin Visca scoorde kort voor affluiten de enige treffer van de avond.

Later op de avond staan nog drie partijen op het programma: Olympiakos - Wolverhampton, Rangers - Leverkusen en Wolfsburg - Shaktar Donetsk. Sevilla - Roma en Inter - Getafe werden omwille van de coronacrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Uitslagen:

Frankfurt - Basel 0-5

Basaksehir - Kopenhagen 1-0

LASK - Manchester United 0-3

21u00: Olympiacos - Wolverhampton

21u00: Rangers - Bayer Leverkusen

21u00: Wolfsburg - Shaktar Donetsk

uitg: Sevilla - Roma

uitg: Inter - Getafe