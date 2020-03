Alpecin-Fenix breekt Spaanse stage af uit angst voor lockdown

Alpecin-Fenix, het team van Mathieu van der Poel, keert onmiddellijk terug uit Spanje. Het team verwijst naar de situatie in Spanje waar het coronavirus meer en meer impact krijgt op het dagelijkse leven.

Het Belgische team stuurde zonet een persbericht rond: “Door de toenemende Corona-problematiek en reisrestricties, breekt Alpecin-Fenix haar stage in het Spaanse Benicasim per direct af. Normaal zouden de renners zaterdag terugkeren maar door de actuele situatie is er beslist om de renners onmiddellijk te laten terugkeren naar hun thuisland. Concreet wil dat zeggen dat de renners op donderdag 12 en vrijdag 13 maart Benicasim zullen verlaten of reeds verlaten hebben.

De terugkeer van Italiaanse renners Sacha Modolo en Kristian Sbaragli was prioritair, gegeven de situatie in hun thuisland. Op die manier vermijden we bij Sbaragli ook het risico dat hij de bevalling van zijn hoogzwangere vrouw zou moeten missen.

Met deze beslissing willen we vermijden dat renners en/of stafleden niet meer huiswaarts kunnen keren, door mogelijke lockdowns.”