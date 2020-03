Bij een bromfietscontrole aan de scholencampus in Beringen blijken acht van de 24 gecontroleerde scooters sneller te rijden dan wettelijk toegestaan.

Naar aanleiding van klachten over verkeersonveilig gedrag van bromfietsers in de buurt van de scholencampus heeft de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo een actie opgezet, in samenspraak met het Parket ...