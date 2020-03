Wolf krijgt hoogste beschermingsstatus: Boerenbond wil ondersteuning veehouders

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) wil de hoogste beschermingsgraad voor wolven in Vlaanderen, kondigde ze donderdag in Genk aan. Boerenbond maakt deel uit van het wolvenplatform en dringt in een persbericht aan op een tweesporenbeleid. “De wolf is er en daarom onderstreept Boerenbond dat het beleid naast beschermingsmaatregelen ook moet inzetten op het creëren en bewaken van draagvlak. Voor een blijvende bescherming en draagvlak voor de wolf moet de hele problematiek duurzaam aangepakt worden, met duurzame ondersteuning voor veehouders”, aldus de land- en tuinbouworganisatie.