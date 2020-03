OSV eist: ofwel spelen met publiek ofwel match uitstellen

De Overkoepelende Supportersvereniging en de diverse sfeergroepen van Genk roepen de fans op om zondag rond 17.30 uur te verzamelen voor de Luminus Arena. Zo willen zij hun onvrede ventileren over de maatregelen die genomen zijn door de overheid. Genk-KV Mechelen afwerken met publiek of de wedstrijd uitstellen, dat is hun standpunt.