Opnieuw problemen voor Remco Evenepoel en co: ook Ronde van Catalonië gaat niet door

De Ronde van Catalonië (23 maart tot 29 maart) gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie laten weten. En daarmee komen een aantal toprenners in de problemen.

Een echte verrassing was de beslissing niet. De Spaanse federatie had eerder op de dag laten weten dat het wedstrijden van de nationale kalender tot en met 31 maart had opgeschort. Even later volgde het bericht dat ook de Ronde van Catalonië, behorend tot de World Tour, niet zou worden gereden.

Voor een groot aantal ronderenners was de Catalaanse rittenwedstrijd een belangrijke afspraak. Het was de wedstrijd waarin heel wat teams opnieuw in competitie wilden uitkomen na een zelfopgelegde quarantaine. Onder anderen Jumbo-Visma (Dumoulin), Team Ineos (Froome, Bernal) en Movistar (Valverde) verkeerden in deze situatie. Vanuit Belgisch standpunt was dit vooral voor Remco Evenepoel een superbelangrijke wedstrijd. De kopman van Deceuninck - Quick-Step zag eerder al Tirreno-Adriatico door de neus geboord en wilde in Catalonië een eerste stap zetten richting opbouw naar zijn debuut in de Giro.

Evenepoel moet nu, samen met een rist andere klassementsrenners, op zoek naar een andere opbouw richting Giro in de wetenschap dat het niet eens zeker is of ook deze wedstrijd, met start op 9 mei in Boedapest, überhaupt zal doorgaan.