Beringen / Bree / Lanaken / Tongeren / Pelt / Hasselt -

Verschillende Limburgse zwembaden sluiten de deuren. Het gaat onder meer om de vestigingen van Sportoase in Beringen, Lanaken en Tongeren. Ook zwembad De Sprink in Bree, Kapermolen in Hasselt en LAGO Dommelslag in Pelt gaan dicht.