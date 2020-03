Ondanks verbod: oriëntatiesport en wielertoerisme gaan voorlopig wél door

Vlaams Minister van Sport Ben Weyts kondigde donderdag aan dat alle sportmanifestaties tot 31 maart worden afgeschaft in Vlaanderen. De Vlaamse sportwereld annuleerde alle publieksevenementen, indoor en outdoor. Dat betekent dus geen voetbal, wielrennen of andere sportcompetities. De wielertoeristentocht in Herk-de-Stad en de oriëntatiecross in Ham gaan desondanks het verbod voorlopig gewoon door.