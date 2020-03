De Franse chef-kok Michel Roux, onder andere bekend als mede-oprichter van het sterrenrestaurant “Le Gavroche” in Londen, is op 78-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Dit meldt zijn familie donderdag in de Britse media.

Michel Roux is geboren in Frankrijk en bouwde heel zijn carrière op in Groot-Brittannië. Hij richtte samen met zijn oudere broer Albert “Le Gavroche” in Londen op en “The Waterside Inn” ten westen van ...