Dertigers zijn uit op ‘emmers vol geld’ en krijgen tot 18 maanden voor gewapende ripdeal

Hechtel-Eksel / Maasmechelen -

Een man uit Hechtel-Eksel, een Maasmechelaar en een Pool kregen tussen een jaar en achttien maanden cel, al dan niet met uitstel, en boetes van 5.000 euro voor een gewapende ripdeal in een woning in Maasmechelen. De mannen wilden een dealer beroven van zijn geld, maar botsten per ongeluk op zijn moeder en zus.