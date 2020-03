Kruidvat lanceert veganistische schoonheidsproducten

Drogisterij Kruidvat brengt een eigen collectie schoonheidsproducten op de markt, die volledig veganistisch zijn. Met het gamma wil de Nederlandse keten benadrukken dat veganistische producten ook betaalbaar kunnen zijn.

Udäv Krit, een anagram voor Kruidvat, drijft volgens het bedrijf de spot met de cosmeticawereld. “Nog altijd kijken consumenten te vaak naar het imago van een merk of product”, zegt marketingdirecteur Brenda Smith aan Retail Detail. “Met onze nieuwe collectie willen we tonen dat kwalitatieve producten niet duur moeten zijn.”

Daarnaast wil de Nederlandse winkelketen af van een badkamerkast vol producten. “Waarom zou je tien producten gebruiken als je hetzelfde kan bereiken met vijf? De consument mag zich niet overweldigd voelen door het aanbod of door de prijs ervan.”

De collectie is sinds maandag te vinden in de webshop van Kruidvat, vanaf 17 maart is ze ook beschikbaar in de winkels. Prijzen variëren van 2,99 euro tot ongeveer 6 euro.