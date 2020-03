Vzw De Petteflet werkt mee aan professionalisering opleiding Kinderzorg

Beringen - De Petteflet is een belangrijke stageplaats voor diverse scholen. Deze week ging de samenwerking met de scholen een stapje verder.

De leerlingen van het zevende jaar kinderzorg van het Spectrum College in Beringen lopen een aantal weken stage en hun GIP in de Petteflet. Als aanvulling sloegen de teams de handen in elkaar voor een leuke themadag in de opvang. Doorheen de dag hielpen de leerlingen mee en konden ze vragen stellen en observeren. De dag heeft indruk nagelaten op de leerlingen en geeft hun inspiratie voor hun eigen GIP-dag.

In dezelfde week kwamen studenten van CVO De Oranjerie een bezoek brengen en werd duidelijk hoe de theorie in praktijk wordt omgezet. Tijdens de theorielessen krijgen de studenten info rondom missie, visie en regelgeving. Tijdens hun praktijkbezoek zagen ze hoe dit vertaald wordt op de werkvloer in de Petteflet.