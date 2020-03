Okra trefpunt Hamont neemt deel aan winterwandeling met Okra Limburg

Hamont-Achel - Een groep Okraleden van trefpunt Hamont heeft, onder begeleiding van Jan Houben en Jos Quanten, deelgenomen aan de winterwandeling georganiseerd door Okra Limburg. De prachtige natuur om en rond het Zorgverblijf in Spa dat ligt in een van de mooiste streken van het land, in de nabijheid van de parel van de Ardennen.

Vanuit het centrum kun je wandelen in de beboste heuvels met bronnen, beken en prachtige panoramische vergezichten. Er waren prachtige wandellussen van 3,5 km, 4,8 km, 5,6 km, 6,85km en 9km uitgestippeld voor de deelnemers. Onder begeleiding van een gids kon men kiezen om deel te nemen aan verschillende wandelafstanden rond de omgeving van Spa met een rondleiding in het centrum van Spa en de kerk opgericht in 1885. Een geslaagde natuurbeleving in deze omgeving.

