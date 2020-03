Universiteiten en virologen: “Eisen onmiddellijk doortastende maatregelen overheid”

Hasselt / Diepenbeek -

De rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten en academici eisen onmiddellijk doortastende coronamaatregelen van de overheid. “Het is voor alle Vlaamse experten duidelijk dat we afstevenen op een Italiaans scenario, als we gewoon de huidige maatregelen handhaven”, klinkt het in een gezamenlijk statement.