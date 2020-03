Organisatoren Gent-Wevelgem willen wedstrijd zelfs zonder publiek laten doorgaan: “Kunnen Markt van Ieper perfect afsluiten”

Het organiserende comité van Gent-Wevelgem, KV Het Vliegend Wiel, heeft voorlopig nog geen weet van een afgelasting van de koers op 29 maart. Het bestuur oppert zelfs te willen organiseren met een strikt minimum aan toeschouwers. Dus met bepaalde zones waar publiek geweigerd wordt.

“De ene vergadering in verband met maatregelen over het Coronavirus volgt de andere op. Gisteren nog hadden wij een meeting maar of we op zondag 29 maart echt kunnen organiseren is een andere vraag. Daar hebben wij nog absolute zekerheid over. Een afgelasting zal niet door ons maar door de overheid genomen worden. Wij willen onze koers laten plaatsvinden en kunnen dat doen met een strikt minimum aan publiek”, meldt Hans De Clercq van het organiserende comité van Gent-Wevelgem.

“Wij kunnen de Markt van Ieper, waar de start ligt, perfect afsluiten. Enkel wie geaccrediteerd is, zoals renners, ploegleiders, begeleiders en al wie echt iets met de koers te maken heeft, komt er dan in. Ook de Kemmelberg is perfect volledig af te sluiten. En zo zijn er nog wel plaatsen, zoals de aankomstzone in Wevelgem. Echt helemaal het 256,8 kilometer lange traject tussen Ieper en Wevelgem publieksvrij maken is niet mogelijk maar je kan er wel voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen zich verzamelen op beperkte ruimtes en bepaalde punten zoals de start, finish en Kemmelberg. Wij wachten af. Ook al hebben we 30 verschillende noodplannen klaarliggen, de overheid zal beslissen of de 82e editie van Gent-Wevelgem effectief ook gereden wordt”, geeft De Clercq aan.

