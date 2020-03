De verspreiding van het coronavirus lijkt wereldwijd niet meer te stoppen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakte het woensdag officieel: de uitbraak van het coronavirus is vanaf nu een pandemie. Maar wat is een pandemie eigenlijk? En wat gebeurde in het verleden toen de uitbraak van een ziekte een pandemie werd genoemd? We leggen het uit in bovenstaande video.