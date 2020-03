Carabiniers-Grenadiers uit Leopoldsburg schenken tovertafel

Leopoldsburg - Al 34 jaar is er een hechte band tussen het dagcentrum Vogelzang en de Carabiniers-Grenadiers uit Leopoldsburg. Die vriendschapsband is ontstaan in 1940 nadat de inwoners van Laakdal onderdak boden aan de Carabiniers tijdens hun terugtocht.

Doorheen de jaren werden jaarlijks activiteiten geïnitieerd door het bataljon ten voordele van het dagcentrum, zoals kerst- en sinterklaasfeesten en allerhande sportieve activiteiten.

Verder organiseerde het bataljon, in samenwerking met de deelnemers van het dagcentrum, een tombolaverkoop waarbij de lokale markten van Hasselt, Genk, Tessenderlo, Vorst-Laakdal en Meerhout werden aangedaan. De vergaarde fondsen werden vervolgens besteed aan de aankoop van noodzakelijke keukentoestellen, de verwezenlijking van kleine verbouwingen en het opsmukken van verschillende ruimtes in het dagcentrum.

Dit jaar betaalde de militaire eenheid een tovertafel voor het dagcentrum, een investering ter waarde van 7.230 euro. Het niveau van de deelnemers van Vogelzang is zeer uiteenlopend, wat het niet evident maakt om iedereen een passende activiteit aan te bieden. De tovertafel biedt hiervoor een oplossing door het projecteren van interactieve spelletjes op een tafel, een rolstoelblad of op de vloer waarbij de projector telkens reageert op de bewegingen van de deelnemers. De spelletjes stimuleren niet alleen het concentratievermogen, maar ook de sociale interacties en de fysieke activiteit.

Dit jaar organiseert de eenheid als fondsenwerving op 29 mei een fietstoertocht, open voor zowel burgers als militairen, met steun van de Vlaamse Wielrijdersbond. Start aan de militaire sporthal in Leopoldsburg.