Een video van de regionale zender ATV over de besmetting van een leerling van het Gitok in Kalmthout wordt opvallend veel bekeken en gedeeld. De reportage toont een medewerker van de school die vlijtig aan het werk is om klaslokalen, gangen en de toiletten te ontsmetten. Maar… de man gebruikt dezelfde zeemlap waarmee hij de urinoirs ontsmet ook om de deurklinken en waterfonteintjes een beurt te geven. “Hij maakt alles nog smeriger” en “Goed bezig daar”, zijn maar enkele van de reacties.