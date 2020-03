Een bedrijf uit het het Verenigd Koninkrijk biedt vrijwilligers ongeveer € 4.000 aan om met het coronavirus te worden besmet in de hoop om een vaccin tegen de dodelijke COVID-19 variant te vinden. En er is zeker interesse, aldus CEO Cathal Friel: “Het was verrassend. Binnen de 24 uur hadden er zich al 9.000 mensen aangemeld.” Zou jij je bewust laten besmetten met het coronavirus om de mensheid te helpen?