Parkeren onder Quartier Bleu zal maximaal 10 euro per dag kosten. Wie er een uur parkeert, betaalt daar 1,50 euro voor.

Er komen ook abonnementen voor werknemers in Hasseltse winkels en bedrijven aan 50 euro per maand, maar dat geldt enkel tijdens weekdagen. Buren kunnen dan weer een abonnement kopen aan 100 euro per maand ...