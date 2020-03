Juweeltje kopen van Virgil Abloh? Dan moet je eerst zijn toestemming krijgen

De Amerikaanse ontwerper lanceerde onlangs zijn nieuwste juwelencollectie ‘Office Supplies’, dat voortbouwt op de alombekende (en peperdure) paperclip uit 2018. Deze keer voegde hij er niet alleen enkele diamanten aan toe, ook moeten geïnteresseerden eerst toestemming krijgen van de ontwerper om een juweeltje te kopen.

De juwelenlijn, die eigenlijk een samenwerking is tussen Abloh en juwelier Jacob Arabo, bestaat uit een armband, een paar oorringen, een halsketting en een geldklem. In tegenstelling tot de collectie van 2018, werd elk juweel voorzien van tientallen diamanten. “Een paperclip kost geen geld”, zegt Abloh in een interview met het Britse Vogue. “Maar als je er diamanten aan toevoegt, verandert de waarde: het intrigeert je brein. Je ziet een goedkoop item maar tegelijk weet je dat het heel duur is, ik hou van dat gepingpong in onze hersenen.”

Vragenlijst

Maar de juwelen, die tussen de 2.670 en 64.000 euro kosten, kan je niet zomaar kopen. Voor elke armband of halsketting moet je toestemming krijgen van de ontwerper zelf. “Geïnteresseerden moeten een korte vragenlijst invullen. Op basis daarvan beslis ik of de persoon het ontwerp kan kopen. Zo bouw ik niet alleen een band op met mijn klanten, ik kan ook inschatten of we dezelfde waarden hebben.”

Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar officesupplies@canary---yellow.com.