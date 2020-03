Sergio Herman weert vlees uit restaurant Pure C in Cadzand

Topchef Sergio Herman zal geen vlees meer serveren in zijn restaurant op de Cadzandse zeedijk Pure C. “Chefs moeten het goede voorbeeld geven”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Tweesterrenrestaurant Pure C werd sloot twee maanden en werd helemaal gerenoveerd. Eind februari ging het weer open en ook de menukaart wordt anders aangepakt: er is geen vlees meer op te bespeuren. In de zaak wordt wel nog met vis, schaal- en schelpdieren gewerkt, wat volgens chef Syrco Bakker een logische keuze is omdat ze aan de kust zijn gevestigd.

In een interview met VTM in het kader van het nieuwe programma ‘Mijn keuken mijn restaurant’ verkondigde Herman al dat hij afstapt van het serveren van vlees. “Als chef moet je het voorbeeld geven. We maken geen vlees meer klaar, tenzij iemand er expliciet naar vraagt.”

Om aan die wens tegemoet te komen, staat er voor mensen die a la carte willen eten nog één hoofdgerecht met vlees op de kaart. Maar volgens Bakker is het nog niet besteld en reageren klanten positief op de ommezwaai.