Bradley Cooper en Irina Shayk: uit elkaar, maar nog steeds goed bevriend

Bradley Cooper en Irina Shayk mogen dan wel uit elkaar gegaan zijn, van een verzuurde relatie is zeker geen sprake. Het voormalige koppel is goed bevriend gebleven in het belang van hun dochtertje Lea, dat voor hen beiden altijd op de eerste plaats komt.

De breuk van Bradley Cooper (45) en Irina Shayk (34) kwam er een half jaar geleden, nadat geruchten over Bradley’s vermeende affaire met Lady Gaga steeds luider weerklonken. Het koppel heeft een tweejarig dochtertje, Lea De Seine Shayk Cooper, dat afwisselend tijd bij haar beide ouders doorbrengt.

Een maand geleden werd het koppel samen gespot in New York, maar van een nieuwe romance is zeker geen sprake. Dat meldt E! News. “Bradley Cooper en Irina Shayk zijn goed bevriend gebleven in het belang van hun dochtertje. Ze communiceren vlot met elkaar en ze plannen nog steeds uitjes in als een familie,” vertelde een anonieme bron aan de entertainmentzender.

“Beiden zoeken nu uit hoe ze als alleenstaande ouders hun dochter samen zullen opvoeden. Ze werken en reizen beiden vaak, waardoor er heel wat planning aan te pas komt. Ze hebben een goed systeem uitgedokterd en nemen, afhankelijk van hun agenda, afwisselend de zorg voor hun dochter op zich.”

In januari sprak het model al openhartig over haar breuk met de Britse Vogue. Ook daaruit viel af te leiden dat het voormalige koppel nog steeds goed door één deur kan. “Twee fantastische mensen vormen niet automatisch een goed koppel”, vertelde het model in het blad. “We mogen ons gelukkig prijzen met wat we samen beleefd hebben.”