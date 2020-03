Lassen is iets voor jongens én meisjes

Tessenderlo - Het THHI in Tessenderlo wil als technische school aantonen dat STEM iets is voor jongens én meisjes. Deze maand maken we kennis met Renzo en Christina, zij zitten in hun vijfde jaar Lassen- Constructie.

Renzo is gepassioneerd door het lassen, zo komt hij liever naar school dan dat hij vakantie heeft. “Lassen dat is echt “satisfying”, vertelt hij, “je kan jouw eigen stukken ontwerpen en maken én bovendien kan je later overal gaan werken.” Christina beaamt dit: “Ik heb voor deze richting ook gekozen omdat hierin veel toekomstperspectief is. ben heel trots op mijn “hoeklas”, ik kan dit heel goed. De hoeklas is een belangrijke basis die je nodig hebt bij het lassen, zo is 80% van een constructie opgebouwd uit een hoeklas.

Renzo vindt het fijn om een meisje in zijn klas te hebben en vindt lassen iets wat zowel jongens als meisjes kunnen doen. “Christina werkt fijner en nauwkeuriger, en zij luistert beter naar de leerkrachten.”, geeft hij toe. “Maar let op als je deze richting volgt dan moet je wel de handen uit de mouwen steken”.