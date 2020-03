Sebastian Vettel geeft zijn F1-bolide opnieuw een naam: Lucilla

Sebastian Vettel in zijn Ferrari F1-bolide Foto: Ferrari

Het is de voorbije jaren traditie geworden, F1-piloot Sebastian Vettel die ieder jaar een naam geeft aan zijn F1-bolides. Deze keer luistert zijn Ferrari F1-bolide naar de naam Lucilla.

Het is een spelletje geworden voor Vettel om zijn F1-bolides een naam te geven, eentje dat in 2008 zijn oorsprong kende, het jaar waarin Vettel aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 begon en nog voor Scuderia Toro Rosso reed.

"Het was nooit echt gepland, het is spontaan begonnen," aldus Vettel. "Teamleden en ikzelf zaten samen voor een kleine brainstorm."

Meestal omvat dat een etentje waarop Vettel zijn crew uitnodigt, zoals ook dit jaar in Melbourne plaatsvindt. Aan de vooravond van het nieuwe seizoen nog even gezellig samen zitten vlak voor de rush van het F1-seizoen begint.

Een overzicht van de namen die Vettel de voorbije jaren aan zijn F1-bolides gaf.

2019: Lina

2018: Loria

2017: Gina

2016: Margherita

2015: Eva

2014: Suzie

2013: Hungry Heidi

2012: Abbey

2011: Kinky Kylie

2010: Luscious Liz / Randy Mandy (na chassiswissel)

2009: Kate / Kate's Dirty Sister

2008: Julie

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: