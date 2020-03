Een leerling van de Wico Campus Salvator is vermoedelijk drager van het coronavirus en verblijft nu twee weken thuis in quarantaine. De vader van het gezin werd positief getest.

LEES OOK. 590 patiënten op corona getest in Limburg, 36 zijn positief

“Er wordt nu vanuit gegaan dat ook de rest van het gezin drager is. Er wordt geen verdere test meer uitgevoerd. De leerling is nu in ...