Er waren nooit eerder zoveel fietsdoden in het verkeer als in 2019. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias Institute. Vooral in Wallonië steeg het aantal fietsers dat omkwam bij een ongeval sterk.

Het aantal fietsdoden steeg in 2019 van 84 naar 91. In Wallonië was er een verdriedubbeling, van 7 naar 21 fietsdoden. In Vlaanderen daalde het aantal van 75 naar 68. In de provincie Antwerpen steeg het ...