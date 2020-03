De Amerikaanse acteur Tom Hanks (63) en zijn vrouw, actrice Rita Wilson (63), hebben positief getest voor Covid-19. Dat meldt de Oscarwinnaar zelf via sociale media. Beiden zijn momenteel in Australië.

Hanks schrijft op Twitter en Instagram: “Rita en ik zijn hier in Australië. We voelden ons een beetje moe, alsof we verkoudheden hadden, en hadden ...