Sinds begin deze week zijn er in ons land drie coronadoden te betreuren. Dinsdag overleed een 90-jarige vrouw in Vorst, gisteren een 74-jarige man in Ukkel en een 86-jarige man uit Rode. In Italië steeg de dodentol in één dag met bijna 200 tot 827 doden. En na Italië, raadt Buitenlandse Zaken vanaf nu ook reizen af naar Madrid en Baskenland in Spanje.