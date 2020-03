Thomas De Gendt is met zijn vierde plaats in de tijdrit van Parijs-Nice met stip gestegen bij bondscoach Verbrugghe. Victor Campenaerts was met een zesde plaats de Belgische ‘verliezer van de dag’ met het oog op de tijdrit in Tokio. Halenaar Dylan Teuns eindigde als zestiende en rukt op naar de zesde plaats in het klassement.