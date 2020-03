Merci Neymar! PSG voor het eerst in vier seizoenen naar kwartfinales Champions League

PSG heeft voor het eerst in vier seizoenen de kwartfinales van de Champions League bereikt. Na pijnlijke vroegtijdige exits tegen Barcelona (2017), Real Madrid (2018) en Manchester United (2019) in de zestiende finales omzeilde de steenrijke Parijzenaars woensdagavond de verraderlijke klip Borussia Dortmund. Na de 2-1-nederlaag in de heenwedstrijd, won het in het eigen Parc des Princes verdiend met 2-0. Met dank aan Neymar.