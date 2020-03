En wij die dachten dat Bássie de clown was. Na woensdagavond blijkt dat Adrian te zijn. De Spaanse invallersdoelman van Liverpool flaterde in de verlengingen tegen Atlético, dat zo de kwalificatie kon stelen. De titelhouder ligt uit de Champions League.

Anfield, 21.43 uur. Wat corona, hoe corona, waar corona? Dik vijftigduizend Liverpool-fans vliegen elkaar in de armen, want ‘Gini’ Wijnaldum heeft zonet de voorzet van Oxlade-Chamberlain in doel gekopt ...