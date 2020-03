In de zeven Limburgse ziekenhuizen zijn in totaal al 590 patiënten getest op het coronavirus, 35 van hen - oftewel 6 procent - testten positief. Het merendeel van de patiënten verblijft in thuisisolatie, één patiënt werd naar een referentieziekenhuis overgebracht.

