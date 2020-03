Het operatiekwartier van het Mariaziekenhuis in Pelt zal op donderdag en vrijdag gesloten zijn, nadat een medewerker er positief testte op het coronavirus. Enkel spoedoperaties gaan door.

Woensdagnamiddag raakte bekend dat een medewerker van het operatiekwartier van het Mariaziekenhuis in Pelt positief had getest op het coronavirus. “Aanvankelijk was het de bedoeling om het operatiekwartier ...