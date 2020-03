In Tessenderlo Chemie hebben drie personeelsleden positief getest op het coronavirus. De vijftig werknemers van het hoofdgebouw in Ham werken daarom sinds woensdag tot en met 20 maart van thuis uit.

Vorige week raakte bekend dat een vrouwelijke medewerker van Tessenderlo Chemie besmet raakte met het coronavirus na een reis in Italië. Na haar vakantie was ze nog op haar werk in het hoofdkantoor in ...